Доллар США: 68.6606 (-0.0762) 
Евро: 80.8135 (+0.1096) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Юристы проекта "Автобус солидарности" окажут бесплатную юрпомощь жителям Чуйской области и Ошской области (график)Юристы проекта "Автобус солидарности" окажут бесплатную юрпомощь жителям Чуйской области и Ошской области (график)

Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий изготавливает новые модели ортопедической обуви

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444064-ru.html

Похожие новости

Новый паспорт изготавливается за 12 дней, но из-за наплыва людей может затянутся до 6 недель, - глава ГРС

В Кыргызстане более 120 ЛОВЗ получили ортопедические изделья

Модернизация переработки сахара решить многие вопросы фермеров Кыргызстана

Модернизация сахароперерабатывающих заводов позволит решить многие вопросы фермеров Кыргызстана

Модернизация сахара перерабатывающих заводов позволит решить многие вопросы фермеров Кыргызстана

23 августа 2017, 4:16       Комментарии

За прошедшую неделю Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий обслужило более 120 лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.
По словам директора учреждения Утана Жунушова, в текущем году изготавливаются новые модели ортопедической обуви для детей и взрослых. За неделю изготовлены 135 пар ортопедической обуви и 120 штук протезно-ортопедических изделий.
"Из обратившихся граждан с ограниченными возможностями здоровья 65 человек нуждаются в ортопедических стельках, корсетах, бандажах, 60 человек в ортопедической обуви, 5 нуждаются в новых протезах", - рассказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум