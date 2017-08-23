Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий изготавливает новые модели ортопедической обуви

23 августа 2017, 4:16 Комментарии

За прошедшую неделю Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий обслужило более 120 лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По словам директора учреждения Утана Жунушова, в текущем году изготавливаются новые модели ортопедической обуви для детей и взрослых. За неделю изготовлены 135 пар ортопедической обуви и 120 штук протезно-ортопедических изделий.

"Из обратившихся граждан с ограниченными возможностями здоровья 65 человек нуждаются в ортопедических стельках, корсетах, бандажах, 60 человек в ортопедической обуви, 5 нуждаются в новых протезах", - рассказал он.