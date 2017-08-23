Юристы проекта "Автобус солидарности" окажут бесплатную юрпомощь жителям Чуйской области и Ошской области (график)

23 августа 2017, 3:28 Комментарии

Юристы проекта "Автобус солидарности" 23-30 августа окажут бесплатную юридическую помощь гражданам Чуйской области и Ошской области.

Как сообщили в Минюсте, за 2016 год юристы проекта осуществили выезды в 350 населенных пункта Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областей, в ходе которых проконсультировано около 4 тыс. граждан. Данный проект продолжает реализовываться в 2017 году в указанных областях.

Юристы "Автобуса солидарности" предоставят бесплатную юридическую консультацию гражданам следующих айыл окмоту:

Чуйского района Чуйской области

23 августа в 10:00 в здании Кош-Коргонского айыл окмоту;

23 августа в 14:00 в здании Чуйского айыл окмоту;

25 августа в 10:00 в здании Онбир-Жылгынского айыл окмоту;

25 августа в 14:00 в здании Шамшинского айыл окмоту;

28 августа в 10:00 в здании Ибраимовского айыл окмоту;

28 августа в 14:00 в здании Кегетинского айыл окмоту;

30 августа в 10:00 в здании Буранинского айыл окмоту;

30 августа в 14:00 в здании Ак-Бешимского айыл окмоту.

Ноокатского района Ошской области

24 августа в 10:00 в здании Кок-Жарского айыл окмоту;

24 августа в 14:30 в здании Найманского айыл окмоту;

25 августа в 10:00 в здании Бельского айыл окмоту;

25 августа в 14:00 в здании Гулистанского айыл окмоту;

29 августа в 10:00 в здании Жаны-Ноокатского айыл окмоту;

29 августа в 14:30 в здании Мирмахмудовского айыл окмоту.

Проект "Автобус солидарности" был запущен Министерством юстиции в июле 2016 года при содействии проекта ПРООН "Улучшение доступа к правосудию для расширения правовых возможностей в Кыргызской Республике" в Чуйской и Ошской областях в рамках реализации Концепции повышения правовой культуры населения на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением правительства от 14 марта 2016 года № 122.

По проекту "Автобуса солидарности" группа юристов выезжают на места на специальном транспортном средстве и предоставляют консультации по юридическим вопросам (составление исковых и иных заявлений, ходатайств, жалоб в судебные и правоохранительные органы, оформления наследства, взыскания алиментов, семейные и трудовые споры), а также дают разъяснению по законодательству.