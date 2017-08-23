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ИВС ОВД Московского района нуждается в капитальном ремонте, - Наццентр по предупреждению пытокИВС ОВД Московского района нуждается в капитальном ремонте, - Наццентр по предупреждению пыток

Новый паспорт изготавливается за 12 дней, но из-за наплыва людей может затянутся до 6 недель, - глава ГРС

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444062-ru.html

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23 августа 2017, 2:37       Комментарии

Новый биометрический паспорт изготавливается за 12 рабочих дней со дня подачи заявления но из-за наплыва людей, реальные сроки изготовления паспорта могут затянутся до 6 недель. Об этом на онлайн-конференции Tazabek сообщил глава ГРС Дастан Догоев.
"Последние три недели мы решаем этот вопрос, мы увеличили количество сотрудников, которые работают в две смены. И уже с 1 сентября мы будем выдавать паспорта в установленные сроки", - сказал он.
Также глава ГРС попросил горожан с пониманием отнестись к данной ситуации.

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