Новый паспорт изготавливается за 12 дней, но из-за наплыва людей может затянутся до 6 недель, - глава ГРС

23 августа 2017, 2:37 Комментарии

Новый биометрический паспорт изготавливается за 12 рабочих дней со дня подачи заявления но из-за наплыва людей, реальные сроки изготовления паспорта могут затянутся до 6 недель. Об этом на онлайн-конференции Tazabek сообщил глава ГРС Дастан Догоев.

"Последние три недели мы решаем этот вопрос, мы увеличили количество сотрудников, которые работают в две смены. И уже с 1 сентября мы будем выдавать паспорта в установленные сроки", - сказал он.

Также глава ГРС попросил горожан с пониманием отнестись к данной ситуации.