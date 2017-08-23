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ИВС ОВД Московского района нуждается в капитальном ремонте, - Наццентр по предупреждению пыток

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444061-ru.html

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23 августа 2017, 0:11       Комментарии

Чуйское областное представительство Национального центра по предупреждению пыток в рамках своего мандата провело всестороннюю проверку в ИВС ОВД Московского района.
Как сообщили в Наццентре, по результатам всесторонней проверки отмечено, что ИВС нуждается в капитальном ремонте, в виду его неудовлетворительного состояния, отсутствия вентиляции и водоснабжения; материальном обеспечении: постельного белья, столами и вешалками, полками и т.д.
В ИВС не соблюдаются размещение содержащихся по статусу и классификации совершенных ими преступлений, говорится в сообщении.
Также стало известно, что видеокамера находится в нерабочем состоянии. ИВС не имеет специальный автотранспорт для перевозки содержащихся, тем самым затрудняет своевременную перевозку в учреждение №21 (СИЗО-1) ГСИН.
Чуйское областное представительство Национального центра по предупреждению пыток предложило:
1. Особо обратить внимание на медицинское обеспечение сотрудников ИВС (большой риск инфекционных заболеваний);
2. Рассмотреть вопрос надбавки к заработной плате для сотрудников ИВС за вредность;
3. Решить вопрос о выделении спецодежды для сотрудников ИВС;
4. Необходимо решить вопрос о пополнении штата ИВС сотрудниками женского пола.

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