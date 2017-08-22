В Бишкеке будут открыты еще три центра обслуживания населения, - Д.Догоев

22 августа 2017, 23:19 Комментарии

В Бишкеке будут открыты еще три центра обслуживания населения. Об этом на онлайн-конференции Tazabek сообщил глава ГРС Дастан Догоев.

По его словам, в ЦОН-1 (район старого аэропорта) гражданину, чтобы получить одну услугу, необходимо обойти зал ожидания минимум 3 раза. "Но новый ЦОН, который будет обслуживать Свердловский район, будет создан с новыми условиями: большей квадратурой, кондиционерами для различных погодных условий. Новый ЦОН будет находиться на улице Чолпон-Атинской, около ЦОН-2", - сказал он.

Д.Догоев сообщил, что в новом ЦОН сначала будет ресепшен, где оператор будет выдавать талон с номером электронной очереди.

"Электронная очередь будет реально работать, а не как сейчас. Мы пытаемся выстроить процессы таким образом, чтобы человек получал услугу и уходил. Также в новом ЦОН предусмотрена детская комната, комната матери, будет увеличен штат фотографов", - сказал он.

Все три ЦОН будут открыты в течение двух месяцев, второй центр будет обслуживать Октябрьский и Первомайский районы, третий ЦОН будет обслуживать Ленинский район.