Доллар США: 68.6606 (-0.0762) 
Евро: 80.8135 (+0.1096) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В 2016 году в Кыргызстане зарегистрировано 183,7 тыс. безработныхВ 2016 году в Кыргызстане зарегистрировано 183,7 тыс. безработных

В Бишкеке будут открыты еще три центра обслуживания населения, - Д.Догоев

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444060-ru.html

Похожие новости

Некоторые бишкекчане останутся без света 23 августа — список улиц

В Бишкек прибыл секретарь Совета безопасности России Н.Патрушев

В Бишкеке наградили победителей конкурса детских рисунков "Чистый город начинается с меня"

В каких районах Бишкека и Чуйской области 23 августа отключат электричество

В Бишкеке девятилетний мальчик, месяц пролежавший в коме, начал разговаривать

22 августа 2017, 23:19       Комментарии

В Бишкеке будут открыты еще три центра обслуживания населения. Об этом на онлайн-конференции Tazabek сообщил глава ГРС Дастан Догоев.
По его словам, в ЦОН-1 (район старого аэропорта) гражданину, чтобы получить одну услугу, необходимо обойти зал ожидания минимум 3 раза. "Но новый ЦОН, который будет обслуживать Свердловский район, будет создан с новыми условиями: большей квадратурой, кондиционерами для различных погодных условий. Новый ЦОН будет находиться на улице Чолпон-Атинской, около ЦОН-2", - сказал он.
Д.Догоев сообщил, что в новом ЦОН сначала будет ресепшен, где оператор будет выдавать талон с номером электронной очереди.
"Электронная очередь будет реально работать, а не как сейчас. Мы пытаемся выстроить процессы таким образом, чтобы человек получал услугу и уходил. Также в новом ЦОН предусмотрена детская комната, комната матери, будет увеличен штат фотографов", - сказал он.
Все три ЦОН будут открыты в течение двух месяцев, второй центр будет обслуживать Октябрьский и Первомайский районы, третий ЦОН будет обслуживать Ленинский район.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум