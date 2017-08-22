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В 2016 году в Кыргызстане зарегистрировано 183,7 тыс. безработных

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444059-ru.html

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22 августа 2017, 22:39       Комментарии

В 2016 году в Кыргызстане зарегистрировано 183,7 тыс. безработных. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета. Из них 94,1 тыс. мужчин и 89,6 тыс. женщин.
По возрасту преобладают люди 20-29 лет (79,6 тыс. человек).
- 15-19 лет - 22,4 тыс. человек
- 20-29 лет - 79,6 тыс. человек
- 30-39 лет - 39,3 тыс. человек
- 40-49 лет - 28,3 тыс. человек
- 50-59 лет - 12,9 тыс. человек
- 60 лет и старше - 1,2 тыс. человек
Наблюдается динамика снижения количества безработных с 2012 года, когда было зарегистрировано 210,4 тыс. человек.

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