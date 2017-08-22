22 августа 2017, 22:39 Комментарии

В 2016 году в Кыргызстане зарегистрировано 183,7 тыс. безработных. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета. Из них 94,1 тыс. мужчин и 89,6 тыс. женщин.

По возрасту преобладают люди 20-29 лет (79,6 тыс. человек).

- 15-19 лет - 22,4 тыс. человек

- 20-29 лет - 79,6 тыс. человек

- 30-39 лет - 39,3 тыс. человек

- 40-49 лет - 28,3 тыс. человек

- 50-59 лет - 12,9 тыс. человек

- 60 лет и старше - 1,2 тыс. человек

Наблюдается динамика снижения количества безработных с 2012 года, когда было зарегистрировано 210,4 тыс. человек.