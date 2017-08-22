В соцсетях распространена неверная информация о выборной кампании С.Жээнбекова, - штаб

22 августа 2017, 21:37 Комментарии

В социальных сетях распространена неверная информация о выборной кампании кандидата в президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова. Соответствующее сообщение разослал штаб С.Жээнбекова.

"Распространитель информации вводит в заблуждение общественность, называя агитационным материалом предсъездовскую брошюру СДПК. Идет подмена понятий. При этом известно, что подобные брошюры перед выдвижением своих кандидатов на выборы раздавались также другими политическими партиями. На 16-м съезде СДПК, где брошюра с биографическими данными С.Жээнбекова была роздана делегатам, присутствовали члены ЦИК, которые посчитали данный материал соответствующим законодательству", - говорится в сообщении.

Сооронбай Жээнбеков был выдвинут 15 июля 2017 года кандидатом на пост президента КР 16-м съездом СДПК. "Соответственно, на момент получения брошюры делегатами перед началом работы съезда С.Жээнбеков еще не был выдвинут. Более того, не мог быть создан на тот момент и избирательный фонд кандидата в президенты. После 16-го съезда СДПК данный материал не имел распространения", - говорится в сообщении.

В связи с этим в штабе сообщили, что распространенная информация является недостоверной и не соответствующей действительности.