Госагентство охраны окружающей среды предлагает утвердить правила по вырубке растений в лесах и парках КР

22 августа 2017, 21:22 Комментарии

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства предлагает утвердить правила по вырубке растений в лесах и парках Кыргызстана.

Как сообщается в проекте постановления правительства, опубликованного для общественного обсуждения, правила устанавливают общий порядок выполнения основных требований к рубкам, направленный на формирование биологически устойчивых высокопродуктивных хозяйственно-ценных насаждений, на сохранение и усиление средозащитных, социальных и экологических функций, а также своевременное получение древесины, и являются обязательными как для органов лесных учреждений и природных парков, так и для всех организаций, ведущих рубку и осуществляющих контроль за их проведением.

Правила распространяются на леса государственного лесного фонда и природных парков республики и определяют общие требования к ведению рубок, применению видов, нормативов и технологий ухода за лесом.

Учитывая малолесность КР, большое экологическое значение лесных насаждений, наличие значительного количества дикорастущих орехово-плодовых насаждений, а также их низкую сомкнутость, в лесах государственного лесного фонда и природных парков проводится рубка ухода за лесом, лесовосстановительные, санитарные рубки, прочие рубки, рубка промышленных плантаций и очистка леса от захламленности.

В целях отработки новых методов лесопользования в порядке эксперимента допускается рубка деревьев в лесах на ограниченных площадях для научных исследований.

С правилами можно ознакомиться по ссылке.