Некоторые бишкекчане останутся без света 23 августа — список улиц

22 августа 2017, 21:12 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. В некоторых районах Бишкека в среду, 23 августа, ожидаются отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".

С 9.00 до 17.00 свет могут отключить в жилмассивах "Карагачевая роща", "Ак-Тилек 2", "Келечек" (9-я и 14-я улицы) и микрорайоне "Аламедин-1" (дома №72-74, 77-79), на улицах Профсоюзной, Бородина, Месароша, Ильменской, Фучика, Троицкой, Кайназарова, в селе Чон-Арык (улица Кожобергенова), а также в переулках Каарманском и Алтайском.

С 9.00 до 19.00 без электроснабжения останутся жилмассив "Красный строитель" (улицы Берликская, Наманганская, переулок Адырский) улица Таш-Кумырская (дом 6в) и часть 7-го микрорайона (дома №9, 10, 10а, 11, 11а, 12).

С 13.00 до 18.00 электроэнергии не будет на улицах Абдыкадырова, Осмонкула и Кирпичной.

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