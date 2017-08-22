Доллар США: 68.7368 (-0.0069) 
Евро: 80.7039 (-0.0562) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Госагентство охраны окружающей среды предлагает утвердить правила по вырубке растений в лесах и парках КРГосагентство охраны окружающей среды предлагает утвердить правила по вырубке растений в лесах и парках КРДелегация из Кыргызстана участвует в молодежном лагере ШОСДелегация из Кыргызстана участвует в молодежном лагере ШОС

Некоторые бишкекчане останутся без света 23 августа — список улиц

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444056-ru.html

Похожие новости

Видео новости за 22 августа 2017 года

День 22 Августа: Прохождение кандидата в премьеры не будет рутинным

В каких районах Бишкека и Чуйской области 23 августа отключат электричество

Шквальный ветер и дожди — погода по Кыргызстану на 23 августа

В ряде районов Джалал-Абада 24 августа не будет газа

22 августа 2017, 21:12       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. В некоторых районах Бишкека в среду, 23 августа, ожидаются отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".
С 9.00 до 17.00 свет могут отключить в жилмассивах "Карагачевая роща", "Ак-Тилек 2", "Келечек" (9-я и 14-я улицы) и микрорайоне "Аламедин-1" (дома №72-74, 77-79), на улицах Профсоюзной, Бородина, Месароша, Ильменской, Фучика, Троицкой, Кайназарова, в селе Чон-Арык (улица Кожобергенова), а также в переулках Каарманском и Алтайском.
С 9.00 до 19.00 без электроснабжения останутся жилмассив "Красный строитель" (улицы Берликская, Наманганская, переулок Адырский) улица Таш-Кумырская (дом 6в) и часть 7-го микрорайона (дома №9, 10, 10а, 11, 11а, 12).
С 13.00 до 18.00 электроэнергии не будет на улицах Абдыкадырова, Осмонкула и Кирпичной.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум