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Новости Кыргызстана

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Делегация из Кыргызстана участвует в молодежном лагере ШОС

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444055-ru.html

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22 августа 2017, 20:40       Комментарии

С 22 по 29 августа в городах Пекин и Шанхай (КНР) проходит второй Молодежный лагерь Шанхайской организации Сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи.
На мероприятие приглашены представители стран-участниц ШОС - Китая, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Кыргызстана, а также стран - наблюдательниц Афганистана, Белоруссии, Ирана, Монголии.
Участниками молодежного лагеря являются молодые люди, работающие в политической, экономической, научной или информационной сферах и представители молодежных организаций и культурных учреждений.
Главной целью лагеря является установка молодежного партнерства между странами участницами ШОС.
В ходе мероприятия состоятся заседание молодых предпринимателей ШОС, молодежный культурный форум, будут обсуждены вопросы сотрудничества, строительства и обмена информацией, а также вопросы привлечения молодежи к сотрудничеству.
Состав делегации Кыргызской Республики:
1. Таалайбек Дайырбеков - руководитель делегации, глава молодежного крыла ШОС КР
2. Мирлан Парханов - заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта
3. Данияр Аманалиев - и.о. начальника отдела координации и взаимодействия по делам молодежи Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта
4. Талгат Абдрахманов - ведущий специалист отдела молодежной политики Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта
5. Жамиля Мамбеткулова - главный специалист отдела межотраслевой координации и международного сотрудничества Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта
6. Бакыт Асаналиев - сотрудник Министерства иностранных дел КР
7. Дарика Алдашева - исполнительный директор PR-агентства "Ноосфера"
8. Нурсултан Курманбаев - сотрудник Министерства иностранных дел КР
9. Эрик Абдыкалыков - член молодежного объединения "Kyrgyz Union".

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