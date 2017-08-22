Делегация из Кыргызстана участвует в молодежном лагере ШОС

22 августа 2017, 20:40 Комментарии

С 22 по 29 августа в городах Пекин и Шанхай (КНР) проходит второй Молодежный лагерь Шанхайской организации Сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи.

На мероприятие приглашены представители стран-участниц ШОС - Китая, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Кыргызстана, а также стран - наблюдательниц Афганистана, Белоруссии, Ирана, Монголии.

Участниками молодежного лагеря являются молодые люди, работающие в политической, экономической, научной или информационной сферах и представители молодежных организаций и культурных учреждений.

Главной целью лагеря является установка молодежного партнерства между странами участницами ШОС.

В ходе мероприятия состоятся заседание молодых предпринимателей ШОС, молодежный культурный форум, будут обсуждены вопросы сотрудничества, строительства и обмена информацией, а также вопросы привлечения молодежи к сотрудничеству.

Состав делегации Кыргызской Республики:

1. Таалайбек Дайырбеков - руководитель делегации, глава молодежного крыла ШОС КР

2. Мирлан Парханов - заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта

3. Данияр Аманалиев - и.о. начальника отдела координации и взаимодействия по делам молодежи Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта

4. Талгат Абдрахманов - ведущий специалист отдела молодежной политики Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта

5. Жамиля Мамбеткулова - главный специалист отдела межотраслевой координации и международного сотрудничества Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта

6. Бакыт Асаналиев - сотрудник Министерства иностранных дел КР

7. Дарика Алдашева - исполнительный директор PR-агентства "Ноосфера"

8. Нурсултан Курманбаев - сотрудник Министерства иностранных дел КР

9. Эрик Абдыкалыков - член молодежного объединения "Kyrgyz Union".