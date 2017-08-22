Доллар США: 68.7368 (-0.0069) 
Евро: 80.7039 (-0.0562) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Почему людям нравится, когда их унижают? О баттле Oxxxymiron и ГнойногоПочему людям нравится, когда их унижают? О баттле Oxxxymiron и ГнойногоВ ближайшие 12 лет Кыргызстаном будут править только мужчины — экспертВ ближайшие 12 лет Кыргызстаном будут править только мужчины — эксперт

Страны СНГ смогут получить преференциальный статус наблюдателя в ЕАЭС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365190_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444054-ru.html

Похожие новости

Дети, победившие в конкурсе "Чистый город начинается с меня", получили велосипеды (фото)

И.о.премьер-министра Абулгазиев: Работа правительства не должна прерываться

В Кыргызстане более 120 ЛОВЗ получили ортопедические изделья

Панкратов: Вступление КР в ЕАЭС – это выверенный шаг, отвечающий национальным интересам страны

Панкратов: Присоединение Кыргызстана к договору о ЕАЭС – выверенный шаг, отвечающий национальным интересам страны

22 августа 2017, 20:27       Комментарии

Страны СНГ смогут в преференциальном порядке получить статус наблюдателя в ЕАЭС. Об этом по итогам заседания ЕЭК в Чолпон-Ате заявил и.о. вице-премьер-министра КР Олег Панкратов.
По его словам, этот вопрос был одним из важных на повестке заседания.
"Серьёзным вопросом было проработка статуса наблюдателя. То есть мы предполагаем, что в ЕАЭС такой институт возникнет и чтобы диалог шел в том ключе, что мы должны предоставить преференциальный способ получения этого статуса для стран СНГ и более сложный для третьих стран. Это позволит более глубоко интегрироваться в зоне свободной торговли и иметь больший объем торговли", - сказал Панкратов.
Он добавил, что на другим важным вопросом было международное сотрудничество ЕАЭС.
"Очень важным направлением было международное сотрудничество. Союз получает запрос от разных стран и процесс движется. Мы обсуждали директивные переговоры с тремя странами – это Израиль, Корея, Сингапур. Это очень важное для нас направление", - отметил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум