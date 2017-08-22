В ближайшие 12 лет Кыргызстаном будут править только мужчины — эксперт

22 августа 2017, 20:12 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Победителями двух последующих президентских выборов в Кыргызстане будут мужчины, заявил на Международном центральноазиатском форуме "Медиа в эпоху постправды: факты против мистификаций" руководитель Центра перспективных исследований Сергей Масаулов.

Эксперт подчеркнул, что женщины в нашей стране традиционно получали власть в самые сложные исторические моменты.

"У кыргызов есть традиция: во время перекочевки главенствующая роль отводится авторитетной байбиче. Она прекрасно справляется в подобных ситуациях", - считает Масаулов.

Он уверен, что еще одна женщина-президент может появиться в КР не раньше 2028 года, - это время, по прогнозам, станет для Кыргызстана непростым.

Медиафорум был организован политологическим центром "Север - Юг" и фондом "Евразийцы - новая волна" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

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