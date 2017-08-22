Дети, победившие в конкурсе "Чистый город начинается с меня", получили велосипеды (фото)

22 августа 2017, 19:34 Комментарии

На базе муниципального предприятия "Тазалык" мэрии города Бишкек 22 августа состоялось награждение победителей конкурса детских рисунков "Чистый город начинается с меня" и экскурсия для маленьких конкурсантов по предприятию. Как сообщила пресс-служба мэрии, организатором конкурса выступило муниципальное предприятие "Тазалык".

Голосование проходило в одной из социальных сетей, где жители могли сами выбрать лучшие работы. По результатам голосования первое место заняла Бермет Эрматова (11 лет), второе место - Умар Атамырзаев (6 лет) и третье - Айтегин Бекбоев (8 лет). Призеры, занявшие первые три места, получили в подарок велосипед, набор спиннеров и набор канцелярских товаров. Все участники получили сладкие подарки и книгу Антуана де Сента Экзюпери "Маленький принц". Книга была выбрана благодаря знаменитой цитате: "Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету".

Перед награждением для детей была проведена экскурсия в игровой форме. На поливомоечных машинах дети доехали до базы МП "Тазалык". На каждой игровой "станции" им рассказали о работе предприятия. Горы соли, песка, автомойку предприятия, вулканизацию и многое другое дети смогли увидеть своими глазами. На каждой из игровых станций были проведены конкурсы и игры.

В завершение мероприятия для маленьких гостей и их родителей устроили чаепитие, где они вместе с сотрудниками МП "Тазалык" поделились своими впечатлениями и задали все интересующие вопросы.