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Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Темир Джумакадыров встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sekret...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444049-ru.html

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22 августа 2017, 19:33       Комментарии

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Темир Джумакадыров встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщил секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики
Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Темир Джумакадыров сегодня, 22 августа, встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации
Николаем Патрушевым, прибывшим в страну с рабочим визитом.
Темир Джумакадыров поприветствовал Николая Патрушева, отметив, что планируемые 23 августа рабочие консультации с участием представителей государственных органов Кыргызстана и России позволят дополнительно обсудить текущие вопросы кыргызско-российских взаимоотношений как по профильному направлению – обеспечение безопасности, так и относительно других сфер межгосударственных контактов.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поблагодарил за оказанный теплый прием и отметил, что данный визит дает возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы международной и региональной безопасности.
В рамках рабочих консультаций 23 августа будут рассмотрены текущие вопросы кыргызско-российского взаимодействия в сфере совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, военного и военно-технического сотрудничества, а также улучшения правового положения граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации.

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