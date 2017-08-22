22 августа 2017, 19:33 Комментарии

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Темир Джумакадыров встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщил секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Темир Джумакадыров сегодня, 22 августа, встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации

Николаем Патрушевым, прибывшим в страну с рабочим визитом.

Темир Джумакадыров поприветствовал Николая Патрушева, отметив, что планируемые 23 августа рабочие консультации с участием представителей государственных органов Кыргызстана и России позволят дополнительно обсудить текущие вопросы кыргызско-российских взаимоотношений как по профильному направлению – обеспечение безопасности, так и относительно других сфер межгосударственных контактов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поблагодарил за оказанный теплый прием и отметил, что данный визит дает возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы международной и региональной безопасности.

В рамках рабочих консультаций 23 августа будут рассмотрены текущие вопросы кыргызско-российского взаимодействия в сфере совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, военного и военно-технического сотрудничества, а также улучшения правового положения граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации.