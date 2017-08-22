Секретари Совбеза КР и РФ обсудили вопросы международной и региональной безопасности

22 августа 2017, 19:25 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Темир Джумакадыров сегодня встретился со своим российским коллегой Николаем Патрушевым, прибывшим в страну с рабочим визитом.

Как сообщает Секретариат Совета безопасности КР, Джумакадыров поприветствовал Патрушева, отметив, что планируемые 23 августа рабочие консультации с участием представителей государственных органов Кыргызстана и России позволят дополнительно обсудить текущие вопросы кыргызско-российских взаимоотношений как по профильному направлению – обеспечение безопасности, так и относительно других сфер межгосударственных контактов.

Секретарь Совбеза России поблагодарил за оказанный теплый прием и отметил, что данный визит дает возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы международной и региональной безопасности.

В рамках рабочих консультаций 23 августа будут рассмотрены текущие вопросы кыргызско-российского взаимодействия в сфере совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, военного и военно-технического сотрудничества, а также улучшения правового положения граждан КР, находящихся на территории РФ.