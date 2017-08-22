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В Бишкек прибыл секретарь Совета безопасности России Н.Патрушев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444046-ru.html

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22 августа 2017, 19:14       Комментарии

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Темир Джумакадыров 22 августа встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, прибывшим в страну с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба секретариата.
Т.Джумакадыров поприветствовав Н.Патрушева отметил, что планируемые 23 августа рабочие консультации с участием представителей государственных органов Кыргызстана и России позволят дополнительно обсудить текущие вопросы кыргызско-российских взаимоотношений как по профильному направлению - обеспечение безопасности, так и относительно других сфер межгосударственных контактов.
Н.Патрушев поблагодарил за оказанный теплый прием и отметил, что данный визит дает возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы международной и региональной безопасности.
В рамках рабочих консультаций 23 августа будут рассмотрены текущие вопросы кыргызско-российского взаимодействия в сфере совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, военного и военно-технического сотрудничества, а также улучшения правового положения граждан Кыргызстана, находящихся на территории России.

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