Кем были премьеры Кыргызстана перед назначением

22 августа 2017, 19:08 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. В понедельник, 21 августа, Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста премьер-министра. В ближайшие дни страна узнает, кто станет новым главой правительства.

Редакция Sputnik вспомнила, какие посты оказались трамплином к премьерскому креслу для Жээнбекова и его предшественников. В материале приведены главы кабмина, которые занимали эту должность после мартовских событий 2005 года (исполняющие обязанности не учитываются).

Феликс Кулов (2005-2006) В годы правления Аскара Акаева был одним из лидеров оппозиции. До 24 марта 2005-го отбывал наказание в исправительной колонии. Освободили Кулова во время "тюльпановой" революции, и в ту же ночь Жогорку Кенеш назначил его координатором всех силовых структур. Верховный суд пересмотрел дела "железного генерала" и полностью оправдал его по двум обвинениям. После победы Курманбека Бакиева на президентских выборах Феликс Кулов стал премьер-министром, в народе политиков называли тандемом.

Азимбек Исабеков (январь-март 2007 года) Был министром сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности в правительстве Кулова. На пост главы правительства его выдвинули после того, как Феликса Шаршенбаевича дважды не утвердил Жогорку Кенеш.

Алмазбек Атамбаев (март-ноябрь 2007 года) Успел поработать в правительстве Кулова министром промышленности, торговли и туризма, но оставил должность еще в апреле 2006 года. Затем ушел в оппозицию и стал одним из ее лидеров. Получил предложение возглавить кабмин, когда Феликс Кулов собрался проводить масштабные митинги, чтобы добиться отставки Бакиева.

Игорь Чудинов (2007-2009) Был министром промышленности, энергетики и топливных ресурсов в правительствах Исабекова и Атамбаева.

Данияр Усенов (2009-2010) До назначения главой правительства возглавлял администрацию президента. Был последним премьер-министром Бакиева.

Роза Отунбаева (апрель-декабрь 2010 года) До 7 апреля 2010-го была одним из лидеров оппозиции. Затем возглавила Временное правительство, а после - переходное техническое. Также была президентом переходного периода.

Алмазбек Атамбаев (2010-2011) Один из лидеров оппозиции. После 7 апреля 2010-го - заместитель председателя Временного правительства, курировал экономику. Покинул пост для участия в парламентских выборах вместе с СДПК. В декабре 2010 года была образована парламентская коалиция (фракции СДПК, "Республика" и "Ата-Журт"), которая выдвинула его премьер-министром.

Омурбек Бабанов (2011-2012) Был лидером фракции "Республика", которая входила в коалицию, и занимал пост первого вице-премьера в правительстве Атамбаева. Когда последний стал президентом, обновленная коалиция (вместо "Ата-Журта" в нее вошли "Ар-Намыс" и "Ата Мекен") выдвинула премьером Бабанова.

Жанторо Сатылбадиев (2012-2014) После "лошадиного скандала" коалиция развалилась, и Бабанов лишился поста. Новое парламентское большинство выбрало премьер-министром Сатыбалдиева, который на тот момент был руководителем аппарата президента.

Джоомарт Оторбаев (2014-2015) Развал очередной коалиции привел к отставке Сатыбалдиева. На его место заступил первый заместитель Оторбаев.

Темир Сариев (2015-2016) Министр экономики в последних трех правительствах Сариев стал премьер-министром после добровольной отставки Оторбаева.

Сооронбай Жээнбеков (2016-2017) После скандала со строительством дороги "Балыкчи - Корумду" Сариев сложил полномочия. Вместо него был назначен первый заместитель руководителя аппарата президента Жээнбеков.

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