Водитель "Мерседеса", сбивший насмерть 4 человек в Сокулуке, был пьян — МВД

22 августа 2017, 18:39 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. Водитель "Мерседеса", сбивший насмерть 4 человек в Сокулукском районе Чуйской области, был пьян, сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее информации, ОВД Сокулукского района Чуйской области начало расследование по факту ДТП, где погибли 4 человека, в том числе ребенок.

22 августа примерно в 10:30 в селе Нижне-Чуйск водитель легковой автомашины "Мерседес", не справился с управлением и наехал на группу людей, находившихся на обочине трассы. В результате ДТП погибли три пожилые женщины в возрасте 64-х, 65-ти и 68-и лет, а также 12-летний мальчик.

По предварительным данным водитель иномарки, не справившись с управлением, выехал на узкой трассе на встречную полосу, после чего совершил наезд стоявших на обочине людей. По полученным данным женщины возвращались из ярмарки.

В настоящее время по факту ДТП назначены судебно-медицинская, трасологическая и автотехническая экспертизы. Проверка на алкоголь показала, что водитель автомашины "Мерседес" находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Следственным отделом Сокулукского РОВД Чуйской области возбуждено уголовное дело по нескольким частям статьи 281 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц) УК КР.

Водитель транспортного средства, являющийся жителем Сокулукского района 1955 года рождения, задержан и водворен в ИВС.

Начаты следственные действия.