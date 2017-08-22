Доллар США: 68.7368 (-0.0069) 
Евро: 80.7039 (-0.0562) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

День 22 Августа: Прохождение кандидата в премьеры не будет рутиннымДень 22 Августа: Прохождение кандидата в премьеры не будет рутиннымВ каких районах Бишкека и Чуйской области 23 августа отключат электричествоВ каких районах Бишкека и Чуйской области 23 августа отключат электричество

Водитель "Мерседеса", сбивший насмерть 4 человек в Сокулуке, был пьян — МВД

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/voditel-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444043-ru.html

Похожие новости

Стали известны имена погибших под колесами "Мерседеса" в Нижнем Чуе

"Мерседес" сбил насмерть трех женщин и ребенка

Насмерть сбили ребенка и трех женщин под Бишкеком — кадры очевидца

В Баткене "КамАЗ" насмерть сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

КамАЗ насмерть сбил мальчика на велосипеде в Баткене

22 августа 2017, 18:39       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. Водитель "Мерседеса", сбивший насмерть 4 человек в Сокулукском районе Чуйской области, был пьян, сообщает пресс-служба МВД КР.
По ее информации, ОВД Сокулукского района Чуйской области начало расследование по факту ДТП, где погибли 4 человека, в том числе ребенок.
22 августа примерно в 10:30 в селе Нижне-Чуйск водитель легковой автомашины "Мерседес", не справился с управлением и наехал на группу людей, находившихся на обочине трассы. В результате ДТП погибли три пожилые женщины в возрасте 64-х, 65-ти и 68-и лет, а также 12-летний мальчик.
По предварительным данным водитель иномарки, не справившись с управлением, выехал на узкой трассе на встречную полосу, после чего совершил наезд стоявших на обочине людей. По полученным данным женщины возвращались из ярмарки.
В настоящее время по факту ДТП назначены судебно-медицинская, трасологическая и автотехническая экспертизы. Проверка на алкоголь показала, что водитель автомашины "Мерседес" находился за рулем в нетрезвом состоянии.
Следственным отделом Сокулукского РОВД Чуйской области возбуждено уголовное дело по нескольким частям статьи 281 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц) УК КР.
Водитель транспортного средства, являющийся жителем Сокулукского района 1955 года рождения, задержан и водворен в ИВС.
Начаты следственные действия.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум