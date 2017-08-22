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В Бишкеке наградили победителей конкурса детских рисунков "Чистый город начинается с меня"

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444042-ru.html

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22 августа 2017, 18:52       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. На базе муниципального предприятия "Тазалык" мэрии города Бишкек состоялось награждение победителей конкурса детских рисунков "Чистый город начинается с меня" и экскурсия для маленьких конкурсантов по предприятию.
Организатором конкурса выступило муниципальное предприятие "Тазалык".
Голосование проходило в одной из социальных сетей, где жители могли сами выбрать лучшие работы. По результатам голосования первое место заняла Эрматова Бермет (11 лет), второе место - Атамырзаев Умар (6 лет) и третье - Бекбоев Айтегин (8 лет). Призеры, занявшие первые три места, получили в подарок велосипед, набор спиннеров и набор канцелярских товаров. Все участники получили сладкие подарки и книгу Антуана де Сента Экзюпери "Маленький принц". Книга была выбрана благодаря знаменитой цитате: "Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету".
Перед награждением для детей была проведена экскурсия в игровой форме. На поливомоечных машинах дети доехали до базы МП "Тазалык". На каждой игровой "станции" им рассказали о работе предприятия. Горы соли, песка, автомойку предприятия, вулканизацию и многое другое дети смогли увидеть своими глазами. На каждой из игровых станций были проведены конкурсы и игры.
В завершение мероприятия для маленьких гостей и их родителей устроили чаепитие, где они вместе с сотрудниками МП "Тазалык" поделились своими впечатлениями и задали все интересующие вопросы.

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