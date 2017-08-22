День 22 Августа: Прохождение кандидата в премьеры не будет рутинным

22 августа 2017, 18:52 Комментарии

Президент США Трамп объявил новую стратегию в Афганистане - это старая стратегия всех предыдущих президентом США за последние 16 лет. Речь идет о ставке на военную победу и бесконтрольную трату денег налогоплательщиков. По этой причине в ближайшее время Пентагон увеличит численность американской армии в этой стране.

Изоляционистская риторика, которой Трамп привлек немало голосов на выборах, столкнулась с реальностью: военного решения нет, но выведешь войска - будет еще хуже.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов весь последний год говорил, что вывод американских войск обернется катастрофой - вакуум заполнят террористы. Но в этом месяце Кабулов неожиданно заявил, что военная кампания американской армии в Афганистане оказалась безрезультатной, и военные США должны покинуть страну. Судя по его риторике, спецпредставитель посчитал, что террористы и так заполонили Афганистан.

Учитывая, что США говорили и намекали, что Россия ведет переговоры с Талибаном и поставляет им оружие, геополитическое противостояние в этой стране растет. Прямые результаты этого противостояния - усиление Талибана и усиление ИГИЛ...

Сегодня продолжился процесс смены премьер-министра и правительства. Утром президент Атамбаев встретился с лидерами коалиции парламентского большинства. Параллельно президент направил спикеру Жогорку Кенеша письмо с просьбой созвать внеочередную сессию парламента на 25 августа 2017 года.

По словам лидера фракции СДПК Исы Омуркулова, коалиция парламентского большинства проводит консультации по кандидатуре на пост премьер-министра и намерена выдвинуть Сапара Исакова, нынешнего руководителя Аппарата президента Кыргызстана.

Сам Исаков в последние дни подвергся информационному давлению с целью добиться его неизбрания. Судя по 10 минутному фильму о нем, его оппоненты рассчитывают изменить мнение депутатов под давлением общественного мнения. Об этом говорят фейковые аргументы, рассчитанные на широкую аудиторию. Например, в фильме говорится, что $129 млн из $200 млн российского гранта в помощь интеграции в ЕАЭС при "активном и непосредственном участии Исакова" были переданы Crocus International Араса Агаларова. Хотя в соглашении российская сторона определяет Crocus International единым поставщиком на проведение работ, поставку оборудования и оказание услуг и иных мероприятий. Также, согласно соглашению, $129 млн выделяет Федеральная таможенная служба России. Стал бы Агаларов миллиардером, если бы делился подрядами с людьми, не имеющими к этому никакого отношения?

Кто мог организовать массивную компанию черного пиара против основного кандидата в премьер-министры? Среди множества версий не стоит забывать о традиционной и классической версии - это борьба различных группировок за кресло премьер-министра.

Борьба за кресла в новом правительстве тоже является отражением борьбы группировок и кланов. Так, чаще всего в кресло первого вице-премьер-министра пророчат главу Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Зилалиева. Учитывая, что безработный (если верить официальной биографии) Зилалиев в декабре 2011 года стал заместителем секретаря Совета обороны, поддержку он имеет хорошую. Но, как и Сапара Исакова, обоих чиновников связывают с чешским Liglass Trading. Таким образом, утверждение в Жогорку Кенеше предложенного кандидата в премьер-министры не будет простым.