Абулгазиев: Работа правительства не должна прерываться

22 августа 2017, 18:13 Комментарии

Работа правительства не должна прерываться. Об этом 22 августа, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Мухамметкалый Абулгазиев на совещании с участием членов кабмина и руководителей госорганов страны.

На совещании, Мухамметкалый Абулгазиев акцентировал внимание на первоочередных задачах, стоящих на сегодняшний день перед правительством.

"В частности, он подчеркнул необходимость обеспечения надлежащей подготовки к новому учебному году, к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. Также Мухамметкалый Абулгазиев отметил важность оперативного завершения строительства социальных объектов в районах пострадавших от стихийных бедствий, а также реализацию других основных направлений деятельности государственных органов, требующих своевременного завершения", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об отставке премьер-министра и правительства Кыргызской Республики".