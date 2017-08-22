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В каких районах Бишкека и Чуйской области 23 августа отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444039-ru.html

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22 августа 2017, 18:30       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 23 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 17:00:
– жилмассивы "Карагачевая роща", "Ак-Тилек-2";
– жилмассив "Келечек" (9, 14 улицы), микрорайон "Аламедин-1" (дома №№72-74, 77-79);
– село Чон-Арык (улица Кожобергенова);
– улицы Троицкая, Кайназаровой;
– улица Фучика;
– улицы Месароша, Ильменская, переулки Каарманский, Алтайский;
– улицы Профсоюзная, Бородина.
С 13:00 до 18:00:
– улицы Абдыкадырова, Осмонкула, Кирпичная.
С 9:00 до 19:00:
– жилмассив "Красный строитель" (улицы Берликская, Наманганская, переулок Адырский);
– улица Таш-Кумырская (дом 6 В);
– 7 микрорайон (дома №№9, 10, 10 А, 11, 11 А, 12).
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Лесхоз, Тендик, жилмассив "МТФ-2";
– село Нижняя Ала-Арча;
– села Арашан (2 отделение), Татыр, Чункурчак;
– село Арчалы (улицы Ала-Арчинская, Мектеп, Көчөкө, Адамкул, Өзгөруш, Токтогул, район новостройка);
– село Аламудун (улицы Фабричная, Чугуева, Логвиненко, Фабричный Тупик);
– села Военно-Антоновка (улицы Советская, Пионерская, Кирова, Токтогула, Фрунзе, Ала-Арчинская), Новопавловка (улицы Деповская, Димитрова, Ворошилова), жилмассив "Тынчтык"
– поселок Северный (улицы Панфилова, Советская, Калинина, Киргизская, Заводская, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Степная, Гагарина, Южная, Матросова);
– села Кун-Туу (улицы Сейдесенбаева, Исмаила, Степная, Заводская, Тупик Момунжана, Тупик Южный), Шалта (улица Калмырза);
– село Тош-Булак (кошары).
С 8:30 до 17:00:
– город Кара-Балта (улицы Кирова, Спортивная, Шопокова, Тоголок Молдо, Карла Маркса, Фурманова, Целинная, Пограничная, Федорова переулок Безымянный), село Алексеевка;
– село Полтавка (улицы Партизанская, Центральная);
– село Ставрополовка.
С 8:00 до 17:00:
– села Биримдик, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш, Кош-Коргон, Кара-Дёбё, Искра

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