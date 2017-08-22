В каких районах Бишкека и Чуйской области 23 августа отключат электричество

22 августа 2017, 18:30 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 23 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 17:00:

– жилмассивы "Карагачевая роща", "Ак-Тилек-2";

– жилмассив "Келечек" (9, 14 улицы), микрорайон "Аламедин-1" (дома №№72-74, 77-79);

– село Чон-Арык (улица Кожобергенова);

– улицы Троицкая, Кайназаровой;

– улица Фучика;

– улицы Месароша, Ильменская, переулки Каарманский, Алтайский;

– улицы Профсоюзная, Бородина.

С 13:00 до 18:00:

– улицы Абдыкадырова, Осмонкула, Кирпичная.

С 9:00 до 19:00:

– жилмассив "Красный строитель" (улицы Берликская, Наманганская, переулок Адырский);

– улица Таш-Кумырская (дом 6 В);

– 7 микрорайон (дома №№9, 10, 10 А, 11, 11 А, 12).

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Лесхоз, Тендик, жилмассив "МТФ-2";

– село Нижняя Ала-Арча;

– села Арашан (2 отделение), Татыр, Чункурчак;

– село Арчалы (улицы Ала-Арчинская, Мектеп, Көчөкө, Адамкул, Өзгөруш, Токтогул, район новостройка);

– село Аламудун (улицы Фабричная, Чугуева, Логвиненко, Фабричный Тупик);

– села Военно-Антоновка (улицы Советская, Пионерская, Кирова, Токтогула, Фрунзе, Ала-Арчинская), Новопавловка (улицы Деповская, Димитрова, Ворошилова), жилмассив "Тынчтык"

– поселок Северный (улицы Панфилова, Советская, Калинина, Киргизская, Заводская, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Степная, Гагарина, Южная, Матросова);

– села Кун-Туу (улицы Сейдесенбаева, Исмаила, Степная, Заводская, Тупик Момунжана, Тупик Южный), Шалта (улица Калмырза);

– село Тош-Булак (кошары).

С 8:30 до 17:00:

– город Кара-Балта (улицы Кирова, Спортивная, Шопокова, Тоголок Молдо, Карла Маркса, Фурманова, Целинная, Пограничная, Федорова переулок Безымянный), село Алексеевка;

– село Полтавка (улицы Партизанская, Центральная);

– село Ставрополовка.

С 8:00 до 17:00:

– села Биримдик, Сайлык, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш, Кош-Коргон, Кара-Дёбё, Искра