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И.о.премьер-министра Абулгазиев: Работа правительства не должна прерываться

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/i.o.prem-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444038-ru.html

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22 августа 2017, 18:06       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. Работа правительства не должна прерываться. Об этом сегодня, 22 августа, заявил исполняющий обязанности премьер-министра КР Мухамметкалый Абулгазиев на совещании с участием членов правительства КР и руководителей государственных органов страны.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, на совещании, Абулгазиев акцентировал внимание на первоочередных задачах, стоящих на сегодняшний день перед правительством.
В частности, он подчеркнул необходимость обеспечения надлежащей подготовки к новому учебному году, к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. Также Абулгазиев отметил важность оперативного завершения строительства социальных объектов в районах пострадавших от стихийных бедствий, а также реализацию других основных направлений деятельности государственных органов, требующих своевременного завершения.
"Все члены правительства с сегодняшнего дня продолжат свою работу с приставкой исполняющих обязанности, до формирования ее нового состава. В первую очередь необходимо продолжать работать по всем действующим планам, в прежнем режиме", — сказал и.о. премьера.
Кроме того, Абулгазиев провел рабочую встречу с руководителями структурных подразделений аппарата правительства страны, на котором также поручил обеспечить качественную реализацию ранее утвержденных планов.

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