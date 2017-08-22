22 августа 2017, 18:11 Комментарии

Бишкек, 22.08.17. /Кабар/. Товарищеский матч по футболу между сборными Кыргызстана и Узбекистана пройдет без зрителей. Об этом сообщил главный тренер сборной КР Александр Крестинин, говоря о подготовке к игре.

"Матч будет закрытый, без болельщиков. Это нужно обеим командам, ведь идет подготовка к официальным матчам отбора. Поэтому игра будет очень серьезная, напряженная. И она будет полезна и нам, и сборной Узбекистана в любом случае", - сказал он.

По его словам, сборная Узбекистана достаточно серьезный соперник. Они систематически претендуют на попадание на чемпионат мира. В этом году они опять близки. Тренерский штаб команды ведет серьезную подготовку.

"У них на этот матч свои задачи, у нас свои", - добавил Крестинин.

По его словам, целью матча является подготовка к домашней игре с Мьянмой.

"Нас не устраивают некоторые моменты в атакующих действиях, реализации моментов. Мы ищем усиления игры в плане взаимодействия. Необходимо дать больше игрового времени футболистам, которые меньше принимали участие в предыдущих играх. Мы рассматриваем разные варианты. И, естественно, стремимся наиграть определенные комбинации, дать больше времени ребятам поиграть с хорошим соперником, проявить себя", - сказал Крестинин.

Он добавил, что вчера вечером провели первое занятие и в принципе все готовы. В целом все по плану.

Напомним, товарищеский матч состоится 25 августа в Ташкенте.