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Матч по футболу между сборными Кыргызстана и Узбекистана пройдет без зрителей

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/krestinin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444037-ru.html

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22 августа 2017, 18:11       Комментарии

Бишкек, 22.08.17. /Кабар/. Товарищеский матч по футболу между сборными Кыргызстана и Узбекистана пройдет без зрителей. Об этом сообщил главный тренер сборной КР Александр Крестинин, говоря о подготовке к игре.
"Матч будет закрытый, без болельщиков. Это нужно обеим командам, ведь идет подготовка к официальным матчам отбора. Поэтому игра будет очень серьезная, напряженная. И она будет полезна и нам, и сборной Узбекистана в любом случае", - сказал он.
По его словам, сборная Узбекистана достаточно серьезный соперник. Они систематически претендуют на попадание на чемпионат мира. В этом году они опять близки. Тренерский штаб команды ведет серьезную подготовку.
"У них на этот матч свои задачи, у нас свои", - добавил Крестинин.
По его словам, целью матча является подготовка к домашней игре с Мьянмой.
"Нас не устраивают некоторые моменты в атакующих действиях, реализации моментов. Мы ищем усиления игры в плане взаимодействия. Необходимо дать больше игрового времени футболистам, которые меньше принимали участие в предыдущих играх. Мы рассматриваем разные варианты. И, естественно, стремимся наиграть определенные комбинации, дать больше времени ребятам поиграть с хорошим соперником, проявить себя", - сказал Крестинин.
Он добавил, что вчера вечером провели первое занятие и в принципе все готовы. В целом все по плану.
Напомним, товарищеский матч состоится 25 августа в Ташкенте.

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