Кыргызстан и Казахстан подписали детализированное соглашение о $100 млн

22 августа 2017, 18:01 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Подписано детализированное соглашение об оказании Казахстаном грантовой помощи Кыргызстану в размере 100 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Минэкономики КР.

Соглашение подписали министр финансов РК Канат Баедилов и заместитель министра экономики КР Алмаз Сазбаков сегодня, 22 августа, в ходе IV экономического форума "Иссык-Куль - 2017".

"26 декабре 2016 года было подписано соглашение о предоставлении казахской стороной технической помощи в размере 100 миллионов долларов для реализации дорожной карты по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС. Казахская сторона согласилась профинансировать ряд мероприятий, чтобы наша экономика поскорее адаптировалась к новым условиям", - рассказал Сазбаков.

В соглашение включены детали реализации перечня мероприятий технического содействия, подготовленного для развития экономической интеграции и целевого использования финансовой помощи.

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