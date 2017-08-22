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Кыргызстан и Казахстан подписали детализированное соглашение о $100 млн

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444036-ru.html

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22 августа 2017, 18:01       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Подписано детализированное соглашение об оказании Казахстаном грантовой помощи Кыргызстану в размере 100 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Минэкономики КР.
Соглашение подписали министр финансов РК Канат Баедилов и заместитель министра экономики КР Алмаз Сазбаков сегодня, 22 августа, в ходе IV экономического форума "Иссык-Куль - 2017".
"26 декабре 2016 года было подписано соглашение о предоставлении казахской стороной технической помощи в размере 100 миллионов долларов для реализации дорожной карты по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС. Казахская сторона согласилась профинансировать ряд мероприятий, чтобы наша экономика поскорее адаптировалась к новым условиям", - рассказал Сазбаков.
В соглашение включены детали реализации перечня мероприятий технического содействия, подготовленного для развития экономической интеграции и целевого использования финансовой помощи.
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