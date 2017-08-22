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Кыргызстанке, вывозившую из Дели $1 млн, изберут меру пресечения

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444035-ru.html

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22 августа 2017, 17:46       Комментарии

Кыргызстанке, вывозившую из Дели более $1 млн, изберут меру пресечения, сообщает пресс-служба МИД КР.
По данным ведомства, Посольство Кыргызстана в Индии в оперативном порядке связалось с таможенной службой Международного аэропорта имени И.Ганди для уточнения ситуации и выехало на место инцидента для проведения соответствующей работы.
"22 августа должно состояться предварительное судебное заседание, которое изберет меру пресечения гражданке КР на время проведения расследования. Посольство совместно с адвокатом Верховного суда Индии будет оказывать необходимую правовую помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, 56-летняя Зухра Балтабаева направлялась из столицы Индии в Бишкек. При проверке ручной клади обнаружено $60 тыс. В багаже еще $1 млн 41 тыс. 290. Происшествие расследует таможенная служба Индии.

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