Кыргызстанке, вывозившую из Дели $1 млн, изберут меру пресечения

22 августа 2017, 17:46 Комментарии

Кыргызстанке, вывозившую из Дели более $1 млн, изберут меру пресечения, сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, Посольство Кыргызстана в Индии в оперативном порядке связалось с таможенной службой Международного аэропорта имени И.Ганди для уточнения ситуации и выехало на место инцидента для проведения соответствующей работы.

"22 августа должно состояться предварительное судебное заседание, которое изберет меру пресечения гражданке КР на время проведения расследования. Посольство совместно с адвокатом Верховного суда Индии будет оказывать необходимую правовую помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, 56-летняя Зухра Балтабаева направлялась из столицы Индии в Бишкек. При проверке ручной клади обнаружено $60 тыс. В багаже еще $1 млн 41 тыс. 290. Происшествие расследует таможенная служба Индии.