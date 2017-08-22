В Сокулукском районе иномарка въехала в группу людей, погибли трое, в том числе ребенок

22 августа 2017, 18:02 Комментарии

22 августа в селе Нижне-Чуйск Сокулукского района водитель легковой автомашины "Мерседес", не справился с управлением и въехал в группу людей, находившихся на обочине трассы, сообщает пресс-служба МВД.

В результате ДТП погибли три женщины в возрасте 64, 65 и 68 лет, а также 12-летний мальчик.

"По предварительным данным водитель иномарки, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, после чего совершил наезд на стоявших на обочине людей. По полученным данным женщины возвращались из ярмарки. Проверка на алкоголь показала, что водитель "Мерседеса" был пьян. Следственным отделом Сокулукского РОВД Чуйской области возбуждено уголовное дело. Водитель, житель Сокулукского района 1955 года рождения, задержан и водворен в ИВС. Начаты следственные действия", – говорится в сообщении.