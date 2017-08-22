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В Бишкеке девятилетний мальчик, месяц пролежавший в коме, начал разговаривать

Источник:
http://kabar.kg/news/mal-chik-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444032-ru.html

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22 августа 2017, 17:53       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Кабар/. В Бишкеке девятилетний мальчик, который целый месяц пролежал в коме, начал говорить. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала глава общественного фонда "Помогать легко" Динара Аляева.
По ее информации, Даниэль заговорил, держит шоколадку своей рукой и говорит, что у него болит спина.
"Просто чудо чудесное. Месяц в тишине, без движения. Кома. Каждый день упорства тех, кто ухаживал за ним в хосписе", - написала она.
"С утра были слезы радости у всех. Ради таких моментов мы все и живем. Ради таких маленьких и таких огромных побед", - добавила Аляева.
Даниэль впал в кому после падения с высоты. Он сейчас находится в первом детском хосписе, который открылся в Бишкеке в конце 2016 года.

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