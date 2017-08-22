В Бишкеке девятилетний мальчик, месяц пролежавший в коме, начал разговаривать

22 августа 2017, 17:53 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Кабар/. В Бишкеке девятилетний мальчик, который целый месяц пролежал в коме, начал говорить. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала глава общественного фонда "Помогать легко" Динара Аляева.

По ее информации, Даниэль заговорил, держит шоколадку своей рукой и говорит, что у него болит спина.

"Просто чудо чудесное. Месяц в тишине, без движения. Кома. Каждый день упорства тех, кто ухаживал за ним в хосписе", - написала она.

"С утра были слезы радости у всех. Ради таких моментов мы все и живем. Ради таких маленьких и таких огромных побед", - добавила Аляева.

Даниэль впал в кому после падения с высоты. Он сейчас находится в первом детском хосписе, который открылся в Бишкеке в конце 2016 года.