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Шквальный ветер и дожди — погода по Кыргызстану на 23 августаШквальный ветер и дожди — погода по Кыргызстану на 23 августа

СМИ: ООН расследует поставки запрещенных грузов из Сирии в КНДР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365186_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444030-ru.html

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22 августа 2017, 17:43       Комментарии

Эксперты ООН расследуют сообщения о военном сотрудничестве Сирии и Северной Кореи, которое происходило в обход санкций, введенных в отношении КНДР. Согласно полученным организацией данным, за последние полгода были перехвачены два северокорейских груза, предназначавшиеся сирийскому правительственному Центру научных исследований и разработок (SSRC), контролирующему сирийскую государственную программу по химическому оружию, сообщает NewsRu.com со ссылкой на Reuters b засекреченный доклад ООН, который был представлен Совету Безопасности в начале августа.
Журналисты получили доступ к документу в понедельник, 21 августа. Когда именно и где произошли эти перехваты, в докладе не уточняется, как и не раскрывается содержимое перехваченных поставок. "Экспертная группа расследует сообщения о запрещенных химических, баллистических ракетах и ​​сотрудничестве в области обычных вооружений между Сирией и КНДР", - приводит агентство выдержку из 37-страничного доклада.
В нем также отмечается, что "два государства-члена (ООН) перехватили грузы, предназначенные для Сирии". Еще одно государство-член (ООН) проинформировало экспертов о том, что у него есть основания полагать, что эти поставки являются частью контракта, заключенного между Корейской горнодобывающей торговой компанией (KOMID) и Сирией. "Грузополучателями были сирийские организации, которые ЕС и США определили как подставные компании для SSRC", - говорится в докладе.
KOMID в 2009 году была внесена Совбезом ООН в черный список за то, что, по мнению экспертов, поставляла Пхеньяну оружие и оборудование, связанное с баллистическими ракетами. В марте 2016 года Совбез ООН также включил в свой черный список двух представителей KOMID в Сирии.
Северная Корея с 2006 года находится под санкциями ООН из-за своих испытаний баллистических ракет и ядерной программы. Этим летом Совет Безопасности усилил меры в отношении Пхеньяна из-за проведенных КНДР пяти испытаний ядерного оружия и четырех пусков ракет большой дальности.
Сирия, в свою очередь, согласилась уничтожить свое химическое оружие в 2013 году в рамках соглашения, заключенного совместно с Россией и США. Однако дипломаты и инспекторы по вооружениям подозревают, что Дамаск может тайно поддерживать или разрабатывать новые возможности в области химического оружия.
Недавно газета The New York Times сообщила о связи северокорейской ракетной программы с поставками оборудования с Украины. Речь шла о ракетных двигателях, которые, по данным СМИ, могли быть произведены на украинском заводе "Южмаш". В Киеве обвинения в поставках КНДР оборудования опровергли, а президент Петр Порошенко поручил провести тщательное и всестороннее расследование.

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