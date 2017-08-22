Парламент Кыргызстана рассмотрит кандидатуру Сапара Исакова на премьерство

22 августа 2017, 17:43 Комментарии

Парламент Кыргызстана 25 августа на внеочередной сессии рассмотрит кандидатуру Сапара Исакова на должность премьер-министра страны. Об этом "ВБ" сообщили в парламентской фракции СДПК.

Как уточняется, за день до сессии коалиция большинства рассмотрит его кандидатуру и вынесет решение. После утверждения также свое решение вынесет комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

После этих процедур кандидатура Исакова будет представлена депутатам парламента. "Если он наберет 2/3 голосов депутатов парламента, станет премьером", - добавили во фракции.

Напомним, сегодня, 22 августа, президент страны Алмазбек Атамбаев поручил в кратчайшие сроки сформировать новое правительство. В связи с этим он направил письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию.

Депутаты соберутся, чтобы сформировать состав нового правительства во главе с премьер-министром.

Отметим, вчера подал в отставку уже экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, который зарегистрирован в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах. Его кандидатуру выдвинула партия СДПК.