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Новости Кыргызстана

Шквальный ветер и дожди — погода по Кыргызстану на 23 августаШквальный ветер и дожди — погода по Кыргызстану на 23 августа

Парламент Кыргызстана рассмотрит кандидатуру Сапара Исакова на премьерство

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365187_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444029-ru.html

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22 августа 2017, 17:43       Комментарии

Парламент Кыргызстана 25 августа на внеочередной сессии рассмотрит кандидатуру Сапара Исакова на должность премьер-министра страны. Об этом "ВБ" сообщили в парламентской фракции СДПК.
Как уточняется, за день до сессии коалиция большинства рассмотрит его кандидатуру и вынесет решение. После утверждения также свое решение вынесет комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.
После этих процедур кандидатура Исакова будет представлена депутатам парламента. "Если он наберет 2/3 голосов депутатов парламента, станет премьером", - добавили во фракции.
Напомним, сегодня, 22 августа, президент страны Алмазбек Атамбаев поручил в кратчайшие сроки сформировать новое правительство. В связи с этим он направил письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию.
Депутаты соберутся, чтобы сформировать состав нового правительства во главе с премьер-министром.
Отметим, вчера подал в отставку уже экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, который зарегистрирован в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах. Его кандидатуру выдвинула партия СДПК.

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