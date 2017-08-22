Шквальный ветер и дожди — погода по Кыргызстану на 23 августа

22 августа 2017, 17:42 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. В среду, 23 августа, в республике местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, ожидается сильный западный ветер, скорость которого будет достигать 20 метров в секунду.

В Чуйской области ночная температура составит 11-17 градусов тепла, днем будет +23...+28.

В Таласской области ночью +8...+13, днем от 22 до 27 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 13-18 градусов со знаком "плюс", днем +25...+30.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 8-13 тепла, днем +16...+21.

В Нарынской области ночью +5...+10, днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

В Оше ночью 16-18 выше нуля, днем +28...+30.

В Бишкеке ночью +15...+17, днем прогнозируется 26-28 градусов.

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