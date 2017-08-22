Первомайский райсуд Бишкека запретил вещание цифрового телеканала "Сентябрь"

22 августа 2017, 17:02 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил иск Генеральной прокуратуры против цифрового канала "Сентябрь", запретив вещание телеканала. Это решение принято 22 августа.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры "Кабару" подтвердили, что иск в суд был подан с формулировкой – за распространение материалов экстремистского характера.

Представительница телеканала "Сентябрь" Кайыргуль Умурканова сообщила "Кабару", что "на Джалал-Абадском аналоговом телеканале "Сентябрь" вышел когда-то сюжет, из-за которого закрыли сегодня нас".

"Тот канал давно переименовался в "С2" и ушел в свободное плавание. Мы же просто переняли бренд. Мы не имеем никакого отношения к тому сюжету", - сообщила она.

"Мы, естественно, будем оспаривать этот вопрос и, наверное, уже призывать общественность. Суд принял это решение без стороны ответчика", - добавила Умурканова.

Ранее Kaktus.media сообщал, что Абдулла Капаров (экс-глава УВД Оша) оскорбил в прямом эфире премьер-министра (тогда правительство возглавлял Сооронбай Жээнбеков). Это было выдано в эфир аналогового "Сентября", который теперь выходит с другим названием. Телеканал "Сентябрь", вещающий в "цифре", зарегистрирован на другое юридическое лицо.