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В Чолпон-Ате прошло открытие Недели российского кино

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-cholpon...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444025-ru.html

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22 августа 2017, 17:29       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. В рамках Недели российского кино в Кыргызстане, делегация российских кинематографистов 21 августа 2017 года и прибыла в город Чолпон-Ату Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
Торжественное открытие Недели российского кино в Чолпон-Ате прошло в кинотеатре санатория "Голубой Иссык-Куль".
На церемонии открытия выступили заместитель Полномочного Представителя Правительства КР в Иссык-Кульской области Эльмира Усенбаева, Директор Департамента кинематографии при МКИТ КР Мукталы Бектеналиев, аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев и представитель российской делегации Елена Лебедева.
Показы российских кинокартин проходят до 25 августа в санатории "Голубой Иссык-Куль".
Вход на мероприятие свободный.

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