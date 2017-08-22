В Чолпон-Ате прошло открытие Недели российского кино

22 августа 2017, 17:29 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. В рамках Недели российского кино в Кыргызстане, делегация российских кинематографистов 21 августа 2017 года и прибыла в город Чолпон-Ату Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Торжественное открытие Недели российского кино в Чолпон-Ате прошло в кинотеатре санатория "Голубой Иссык-Куль".

На церемонии открытия выступили заместитель Полномочного Представителя Правительства КР в Иссык-Кульской области Эльмира Усенбаева, Директор Департамента кинематографии при МКИТ КР Мукталы Бектеналиев, аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев и представитель российской делегации Елена Лебедева.

Показы российских кинокартин проходят до 25 августа в санатории "Голубой Иссык-Куль".

Вход на мероприятие свободный.