Панкратов: Вступление Кыргызстана в ЕАЭС экономически оправдалось

22 августа 2017, 16:47 Комментарии

Присоединение Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу – это выверенный и обдуманный шаг, отвечающий национальным интересам страны. Об этом сегодня, 22 августа, на IV Экономическом форуме "Иссык-Куль – 2017" заявил и. о. вице-премьер-министра Олег Панкратов.

В своем выступлении он отметил важность форума в Чолпон-Ате в рамках ЕАЭС.

Панкратов напомнил, что перед вступлением страны в союз была массированная информационная атака на подобное решение: критика общества, пессимистические прогнозы и обвинение в политической подоплеке. Кроме того, вступление Кыргызстана в ЕАЭС совпало с экономическим кризисом в других странах-участницах и санкциями в отношении России. Но теперь, спустя два года, правительство уже может подвести первые положительные итоги.

"Недавно исполнилось два года с момента присоединения Кыргызстана к ЕАЭС. Безусловно, это небольшой срок, тем не менее уже можно говорить о каких-то предварительных результатах. Барьеры, которые существовали ранее, прежде всего таможенные тарифы и процедуры, сегодня уже отсутствуют, присоединение к единой системе технического регулирования позволило нашему бизнесу стать частью большого емкого рынка с населением более 180 млн человек, и результаты не заставили себя ждать. 2016 год был отчасти сложным, так как все наши партнеры по ЕврАзЭС находились под воздействием внешних шоков, что привело к замедлению темпов экономического роста в ряде стран. В 2017 году динамика уже более позитивная – мы видим рост ВВП в Кыргызстане около 7%. Вместе с этим наблюдается увеличение взаимной торговли и экспорта, рост денежных переводов от трудовых мигрантов", - сказал он.

Панкратов добавил, что один из важных приоритетов ЕАЭС - то, что цифровая экономика будет сопряжена с национальным проектом "Таза коом".