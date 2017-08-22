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Бишкекчане жалуются на задержку выдачи ID паспортов

Источник:
http://knews.kg/2017/08/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444023-ru.html

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22 августа 2017, 16:41       Комментарии

Кыргызстанка месяц назад отдала ID паспорт на замену, в связи с истечением срока и уже больше месяца ждет, когда ей его сделают. Об этом на странице в Facebook пожаловалась пользователь Рахат Талканбаева.
Из-за проволочек в ГРС пользователь осталась без документов так, как срок старого паспорта у нее уже истек.
"Сдала ID паспорт (17 июля 2017) на обновление в связи с истечением срока 8 августа 2017 года. Операторы предупредили, что отправят SMS о готовности документов. С тех пор прошел уже месяц с лишним, а от них нет ответа. Каждый день звоню на номер "119" и спрашиваю о готовности, в ответ: "Мы не знаем когда будут готовы ваши документы". Вследствие чего мой старый ID не действителен, я не могу никак воспользоваться им, нового нет", – возмущается Рахат Талканбаева.
На пост отреагировали другие пользователи, которые также пожаловались на плохо организованную работу в ГРС.

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