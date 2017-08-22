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Награждены юные геологи Кыргызстана – Госкомпром КР

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/nagrazhde...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444022-ru.html

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22 августа 2017, 16:30       Комментарии

Бишкек, 22.08.17 /Кабар/. Юные геологи Кыргызстана, занявшие призовое место на международной олимпиаде, отмечены Почетными грамотами Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.
22 августа председатель ГКПЭН КР Дуйшенбек Зилалиев встретился с участниками команды юных геологов Кыргызстана. Они приняли участие в Всероссийской открытой олимпиаде юных геологов, состоявшейся с 31 июля по 9 августа 2017 года в г.Кемерово (Россия). Среди 35 команд, представлявших Россию, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан, кыргызстанцы заняли 2-е общекомандное место.
Д.Зилалиев вручил юным геологам Почетные грамоты ГКПЭН и выразил благодарность за успешное участие на олимпиаде. "Спасибо за хороший результат, это вы сделали для Кыргызстана. В свою очередь мы всегда будем поддерживать талантливых детей", - сказал Д.Зилалиев.
По его словам, в данное время ГКПЭН КР иницирует создание команд юных геологов в каждой области Кыргызстана. "В следующем году планируется организовать внутренную олимпиаду на Иссык-Куле, где примут участие все областные команды. Победитель будет представлять Кыргызстан на международных олимпиадах за рубежом", - сказал Д.Зилалиев.
В команде юных геологов Кыргызстана выступали учащиеся школы-гимназии №70 г.Бишкек, школы-лицея №2 им. Н.Баранова с. Ново-Покровка Иссык-Атинского района и ПЦПШ "Светоч" г.Ош.
Отметим, что после развала СССР движение юных геологов фактически прекратило свою деятельность. Возрождение движения в Кыргызстане началось всего два года назад. При всесторонней поддержке ГКПЭН КР юные геологи Кыргызстана постоянно улучшают свои достижения на ежегодных олимпиадах, проходящих в России и Казахстане.

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