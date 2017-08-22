В Баткене сожгли более тонны конопли

22 августа 2017, 16:41 Комментарии

ОШ, 22.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Сотрудниками Баткенского РОВД совместно с местными жителями 17 августа была уничтожена 1 тонна 170 кг дикорастущей конопли. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По данным пресс-службы, в ходе проведения операции "Мак 2017" специально созданной бригадой местных жителей и сотрудниками правоохранительных органов была скошена и сожжена дикорастущая конопля площадью в 8 гектаров земли на территории квартала Базар-Башы города Баткен.

Все проведенные мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли были зафиксированы и составлен соответствующий акт.