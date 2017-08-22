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В Баткене сожгли более тонны конопли

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkene...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444021-ru.html

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22 августа 2017, 16:41       Комментарии

ОШ, 22.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Сотрудниками Баткенского РОВД совместно с местными жителями 17 августа была уничтожена 1 тонна 170 кг дикорастущей конопли. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.
По данным пресс-службы, в ходе проведения операции "Мак 2017" специально созданной бригадой местных жителей и сотрудниками правоохранительных органов была скошена и сожжена дикорастущая конопля площадью в 8 гектаров земли на территории квартала Базар-Башы города Баткен.
Все проведенные мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли были зафиксированы и составлен соответствующий акт.

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