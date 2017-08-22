Как развлечься 31 августа? Программа праздничных мероприятий в Бишкеке

22 августа 2017, 16:45 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. К Дню независимости Кыргызстана мэрия Бишкека подготовила праздничную программу.

31 августа на площади Ала-Тоо планируется мероприятие, которое будет состоять из трех блоков: утреннего, дневного и вечернего. Оно начнется в 10.00, а в 11.00 состоится концерт с участием творческих коллективов. В это же время на Старой площади пройдут праздничный концерт и Фестиваль единоборств. В 19.00 стартует концерт с участием звезд отечественной эстрады. Завершится он в 23.00 фейерверком.

Муниципалитет намерен провести праздничные мероприятия в парках, скверах, микрорайонах и жилых массивах столицы.

В Октябрьском районе мероприятия начнутся уже 30 августа. На 16.00 в парке Победы имени Д. Асанова запланированы концерт, выставка и мастер-классы.

31 августа мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках:

<ul> <li>в 10.00 в парке имени Ата-Тюрка будет организован праздничный концерт;</li> <li>с 11.00 в парке Победы имени Д. Асанова горожан и гостей столицы ждет фестиваль культуры "Аралаш Fest";</li> <li>с 10.00 до 12.00 на стадионе КГУ имени И. Арабаева планируется провести игры по мини-футболу, волейболу и бегу;</li> <li>с 11.00 до 14.00 дворовые команды 6-го и 7-го микрорайонов примут участие в состязаниях по подвижным видам спорта;</li> <li>с 10.00 до 15.00 в жилых массивах "Кок-Жар", "Алтын-Ордо", "Рухий-Мурас" пройдут соревнования по национальным видам спорта и шахматам, конкурсы и викторины;</li> <li>с 10.00 до 14.00 в 3, 4 и 5-м микрорайонах и на площадке УВК ШГ №17 проведут конкурс рисунков на асфальте "Мой Кыргызстан", состязания по мини-футболу, аркан тартышу и дартсу.</li> </ul> Праздничные мероприятия, которые пройдут 31 августа в Ленинском районе:

<ul> <li>в 10.00 в парке "Фламинго" будет организован праздник для детей, а в парке имени Ю. Фучика - спортивные игры;</li> <li>с 12.00 до 16.00 возле Национальной филармонии на Аллее молодежи пройдут праздничный концерт, выставка прикладного искусства и показательные спортивные выступления (айкидо, самбо, дзюдо, куреш, кудо).</li> </ul> События, запланированные в Свердловском районе:

<ul> <li>в 10.00 в микрорайоне "Учкун" на площадке СШ №89 и в жилом массиве "Дордой" на площадке СШ №94 стартуют спортивные мероприятия для детей; в это же время в Карагачевой роще начнутся концерт и соревнования по разным видам спорта;</li> <li>с 11.00 в микрорайоне "Восток-5" на спортивной площадке УВК №66 и в жилом массиве "Келечек" на площадке СШ №87 будут проходить спортивные мероприятия.</li> <li>в 12.00 на проспекте Чуй в районе ТЭЦ планируется провести спортивные мероприятия для воспитанников детдомов;</li> <li>с 13.00 до 18.00 на площади Победы все желающие смогут посетить выставку эксклюзивных автомашин и послушать концерт.</li> </ul> В Первомайском районе все мероприятия запланированы на 10.00:

<ul> <li>на площадке СШ №36 начнутся концерт и соревнования по мини-футболу, аркан тартышу, баскетболу;</li> <li>на площадке СШ №78 пройдут выставка изделий ручной работы, национальных блюд и игры по мини-футболу;</li> <li>на площадке СШ №81 в жилмассиве "Ак-Босого" будут проведены культурно-массовые мероприятия, концерт и соревнования по мини-футболу.</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });