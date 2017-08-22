Суйунчу! В Кыргызстане становится больше снежных барсов

22 августа 2017, 16:51 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. В Кыргызстане стала расти численность снежных барсов, сообщил корреспонденту Sputnik руководитель реабилитационного центра для диких животных NABU Урланбай Сулайманов.

По его словам, если в 2013 году в стране насчитывалось около 300 барсов, то сегодня их до 500. Об этом свидетельствуют наблюдения антибраконьерской группы "Барс".

"Они ставят в горах фотоловушки и с помощью компьютерной программы подсчитывают количество снежных барсов. Одни и те же барсы не учитываются, так как программа различает их по окрасу. Представители группы рассказали, что численность немного выросла", - сообщил Сулайманов.

Директор реабилитационного центра добавил, что, несмотря на это, снежные барсы по-прежнему остаются вымирающим видом животных. Чтобы увеличить их популяцию, Сулайманов предлагает полностью запретить отстрел архаров и козерогов, которые составляют главную кормовую базу редких хищников.

Сегодня в центре NABU близ иссык-кульского села Ананьево содержатся три снежных барса. Они были изъяты сотрудниками таможни и ГКНБ у браконьеров, которые поймали животных в капканы и пытались вывезти из республики.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });