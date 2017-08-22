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Суйунчу! В Кыргызстане становится больше снежных барсов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444018-ru.html

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22 августа 2017, 16:51       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. В Кыргызстане стала расти численность снежных барсов, сообщил корреспонденту Sputnik руководитель реабилитационного центра для диких животных NABU Урланбай Сулайманов.
По его словам, если в 2013 году в стране насчитывалось около 300 барсов, то сегодня их до 500. Об этом свидетельствуют наблюдения антибраконьерской группы "Барс".
"Они ставят в горах фотоловушки и с помощью компьютерной программы подсчитывают количество снежных барсов. Одни и те же барсы не учитываются, так как программа различает их по окрасу. Представители группы рассказали, что численность немного выросла", - сообщил Сулайманов.
Директор реабилитационного центра добавил, что, несмотря на это, снежные барсы по-прежнему остаются вымирающим видом животных. Чтобы увеличить их популяцию, Сулайманов предлагает полностью запретить отстрел архаров и козерогов, которые составляют главную кормовую базу редких хищников.
Сегодня в центре NABU близ иссык-кульского села Ананьево содержатся три снежных барса. Они были изъяты сотрудниками таможни и ГКНБ у браконьеров, которые поймали животных в капканы и пытались вывезти из республики.
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