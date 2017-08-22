В Кыргызстане более 120 ЛОВЗ получили ортопедические изделья

22 августа 2017, 16:24 Комментарии

За прошедшую неделю Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий обслужило более 120 лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.

По словам директора учреждения Утана Жунушова, в текущем году изготавливаются новые модели ортопедической обуви для детей и взрослых.

"За неделю изготовлены 135 пар ортопедической обуви и 120 штук протезно-ортопедических изделий. Из обратившихся граждан с ограниченными возможностями здоровья 65 человек нуждаются в ортопедических стельках, корсетах, бандажах, 60 человек в ортопедической обуви, 5 нуждаются в новых протезах", – рассказал он.