В Сокулуке Mercedes сбил людей на остановке: погибли 3 женщины и ребенок

22 августа 2017, 16:07 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17 /Мирлан Киизбаев - Кабар/. В Сокулукском районе водитель Mercedes на большой скорости сбил людей, которые ожидали общественный транспорт на автобусной остановке. В результате наезда на месте аварии погибли три женщины и один 12-летний ребенок.

По информации пресс-секретаря ГУВД Чуйской области Тилека Исаева, 52-летнего водителя машины проверяют на наличие алкоголя в крови.

"Причина ДТП устанавливается, пока зафиксировано превышение скорости. Место ДТП находится вдали от пункта освидетельствования, результаты анализа на наличие алкоголя еще неизвестны", - сообщил Исаев.

По его данным, ДТП произошло 22 августа примерно в 12.30. Водитель не справился с управлением и на большой скорости сбил людей.

Исаев указал, что все пострадавшие являются жителями села Нижне-Чуй. Они возвращались с покупками из ярмарки.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.