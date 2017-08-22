Генпрокуратура подала иск против "другого" канала "Сентябрь" в Джалал-Абаде

22 августа 2017, 16:17 Комментарии

Бишкек, 22.08.17 /Кабар/. Генеральная прокуратура подала иск в суд против другого телеканала "Сентябрь" в Джалал-Абаде. Об этом на своей странице в "Фейсбук" написала представительница телеканала "Сентябрь", показывающего в цифровом ТВ Кайыргуль Умурканова.

"Стало известно, что Генеральная прокуратура подала заявление не на тот канал. Заявление по Абдулле Капарову, который выступал в аналоге "Сентября" в Джалал-Абаде. Этот канал ликвидирован год назад и никакого отношения к цифровому каналу "Сентябрь" не имеет", - написала она.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили, что она подала иск в суд против телеканала "Сентябрь" с формулировкой – за распространение экстремистских материалов.

Как удалось выяснить на судебном слушании, Капаров оскорбил в прямом эфире премьер-министра (тогда правительство возглавлял Сооронбай Жээнбеков). Это было выдано в эфир аналогового "Сентября", который теперь выходит с другим названием, пишет Kaktus.media, напомнив, что телеканал "Сентябрь", вещающий в "цифре", зарегистрирован на другое юридическое лицо. Абдулла Капаров – экс-руководитель управления внутренних дел Оша.