Панкратов: Вступление КР в ЕАЭС – это выверенный шаг, отвечающий национальным интересам страны

22 августа 2017, 16:19 Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. Присоединение Кыргызстана к Договору о Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – это выверенный и обдуманный шаг, отвечающий национальным интересам страны. Об этом вице-премьер-министр КР Олег Панкратов сказал на открытии IV экономического форума "Иссык-Куль 2017", которое проходит в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, открывая работу форума, Панкратов зачитал приветственное обращение Президента КР Алмазбека Атамбаева, адресованное участникам очередного инвестиционного форума "Иссык-Куль 2017".

"Отрадно, что за короткий период Форум стал важной площадкой для диалога между представителями деловых кругов из разных стран и обсуждения возможностей налаживания торгово-экономического сотрудничества. Укрепление экономической интеграции - залог развития и процветания государств-членов ЕАЭС. В этой связи необходимо увеличение количества секторов и отраслей, в которых будет осуществляться единая экономическая политика. В целях ускорения процесса экономической интеграции необходимо создавать наилучшие условия для развития бизнеса на Евразийском пространстве. Хотел бы призвать инвестировать в легкую и перерабатывающую промышленность Кыргызстана и налаживать производственные линии для последующей реализации продукции на пространстве ЕАЭС без каких-либо пошлин и в страны Европейского союза. Кыргызская Республика пока единственная страна в Центральной Азии, которая имеет статус пользователя Всеобщей системы преференций+, предоставленная Европейским союзом. Шесть тысяч наименований продукции, производимой в нашей стране, попадая на рынки Европейского союза, освобождаются от таможенных пошлин, и это делает их конкурентными из-за невысокой цены. Это преимущество выгодно и иностранным инвесторам и партнерам нашей страны по интеграционному объединению, не имеющим такого статуса, поскольку позволит им производить продукцию в нашей стране и реализовывать ее на конкурентных условиях в странах ЕС", - говорится в обращении президента Алмазбека Атамбаева.

В своем выступлении Панкратов отметил важность проводимого форума для открытого диалога и определения новых подходов к интеграции в рамках Евразийской экономической комиссии.

"Недавно исполнилось два года с момента присоединения Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе. Безусловно, это небольшой срок, тем не менее, уже можно говорить о каких-то предварительных результатах. Барьеры, которые существовали ранее, прежде всего таможенные тарифы и процедуры, сегодня уже отсутствуют, присоединение к единой системе технического регулирования позволило нашему бизнесу стать частью большого емкого рынка с населением более 180 млн человек, и результаты соответственно не заставили себя ждать. 2016 год был отчасти сложным, так как все наши партнеры по ЕАЭС находились под воздействием внешних шоков, что привело к замедлению темпом экономического роста в ряде стран. В 2017 году динамика уже более позитивная, мы видим рост ВВП в Кыргызской Республике около 7%. Вместе с этим наблюдается увеличение взаимной торговли, увеличение экспорта и рост денежных переводов от трудовых мигрантов", - сказал он.

Вице-премьер-министр отметил, что сам ЕАЭС не стоит на месте, есть очевидный прогресс по всем направлениям.

"Даже сравнивая нынешнюю ситуацию с той, что было два года назад, интеграционная повестка дня меняется на глазах. Когда Кыргызская Республика присоединилась к договору о Евразийском экономическом союзе, о необходимости развития цифровой экономике только говорилось. Сегодня цифровая экономика - один из важных приоритетов в повестке дня и это очень своевременно, так как данный процесс будет сопряжен с новым национальным проектом – "Таза Коом". Кроме этого, следует отметить быстрое развитие внешних экономических связей ЕАЭС с третьими странами. Большое количество стран проявляют интерес к сотрудничеству со странами-участницами данного интеграционного объединения. Так, ранее был подписан Договор о свободной экономической зоне с Вьетнамом, продолжаются переговоры с Ираном, в повестке дня переговоры с Китаем как одним из основных экономических партнеров ЕАЭС", - констатировал Панкратов.

В завершении Панкратов пожелал всем участникам форума продуктивной работы, выразив уверенность, что данная встреча станет площадкой для плодотворного сотрудничества, дав старт новым идеям и проектам, которые принесут пользу и станут движущей силой нового витка экономического развития наших стран.