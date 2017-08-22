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Панкратов: вступление в ЕАЭС — выверенный шаг, он уже приносит результаты

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444012-ru.html

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А.Атамбаев выразил соболезнования королю Испании в связи с гибелью граждан в результате теракта в Барселоне

22 августа 2017, 16:00       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС - это выверенный шаг, отвечающий интересам страны, заявил исполняющий обязанности вице-премьера Олег Панкратов на IV экономическом форуме "Иссык-Куль - 2017" в Чолпон-Ате.
В форуме принимают участие первый зампредседателя правительства России Игорь Шувалов, вице-премьер Армении Ваче Габриелян, первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, первый заместитель премьера Казахстана Аскар Мамин. Также участвуют председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, представители власти Кыргызстана, бизнесмены из стран ЕАЭС и других государств.
Панкратов зачитал приветственное обращение президента КР Алмазбека Атамбаева, который отметил, что укрепление экономической интеграции - залог развития и процветания участников ЕАЭС. Глава государства также призвал инвестировать в легкую и перерабатывающую промышленность республики и напомнил, что Кыргызстан может беспошлинно ввозить в Евросоюз шесть тысяч наименований товаров.
От своего имени Панкратов заметил, что многие барьеры внутри ЕАЭС уже сняты. И. о. вице-премьера сказал, что 2016 год отчасти был сложным, так как партнеры по альянсу находились под воздействием внешних шоков.
"В этом году динамика уже более позитивная, мы видим рост ВВП в Кыргызстане на уровне около семи процентов. Вместе с тем наблюдается увеличение объемов взаимной торговли и экспорта, рост денежных переводов от трудовых мигрантов", - сообщил Панкратов.
Он отметил, что у интеграционного объединения есть прогресс по всем направлениям. Кроме того, многие страны проявляют интерес к сотрудничеству с государствами - участниками союза.
По данным пресс-службы ЕЭК, объемы внешней торговли, в том числе экспорта, за первое полугодие выросли более чем на четверть (на 63,5 миллиарда долларов), а положительное сальдо увеличилось практически на 20 миллиардов долларов. Объем взаимной торговли стран ЕАЭС в январе-июне этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 27 процентов (на 5,3 миллиарда долларов).
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