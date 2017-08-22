"Асман" — аналог шоу "Голос" стартует в Кыргызстане

22 августа 2017, 16:15 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. На КТРК стартует самый масштабный вокальный телепроект "Асман".

"Это местный аналог всемирно известного шоу "Голос". По результатам кастинга из 500 вокалистов на живое прослушивание попали лишь 100 человек, но только 57 исполнителей примут участие в съемках.

Главным призом для победителя проекта "Асман" станет контракт с продюсерским центром Asylbashev Creative и 100 тысяч сомов.

Дебютный выпуск шоу запланирован на 17 сентября.

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