Чудо! В Бишкеке после месяца комы заговорил мальчик

22 августа 2017, 16:20 Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Десятилетий мальчик, который месяц находился в коме, начал разговаривать, рассказала корреспонденту Sputnik Кыргызстан директор детского хосписа и общественного фонда "Помогать легко" Динара Аляева.

По ее словам, Даниэль, переживший падение с высоты и удар о шифер, впал в кому. Ранее скончался отец ребенка, а мать оставила его на попечение бабушки.

Когда мальчик впал в кому, пожилой женщине было очень трудно ухаживать за ним, и эту обязанность взяли на себя врачи Городской детской клинической больницы.

"После того как Даниэль пришел в сознание, мы забрали его в хоспис. Мальчик живет у нас уже вторую неделю. Мы очень радовались, когда он начал есть самостоятельно... А сегодня он заговорил", - рассказала Аляева.

Первый детский хоспис открылся в Бишкеке больше двух лет назад. Его сотрудники помогают тяжелобольным детям.

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