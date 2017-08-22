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Чудо! В Бишкеке после месяца комы заговорил мальчик

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444010-ru.html

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22 августа 2017, 16:20       Комментарии

БИШКЕК, 22 авг - Sputnik. Десятилетий мальчик, который месяц находился в коме, начал разговаривать, рассказала корреспонденту Sputnik Кыргызстан директор детского хосписа и общественного фонда "Помогать легко" Динара Аляева.
По ее словам, Даниэль, переживший падение с высоты и удар о шифер, впал в кому. Ранее скончался отец ребенка, а мать оставила его на попечение бабушки.
Когда мальчик впал в кому, пожилой женщине было очень трудно ухаживать за ним, и эту обязанность взяли на себя врачи Городской детской клинической больницы.
"После того как Даниэль пришел в сознание, мы забрали его в хоспис. Мальчик живет у нас уже вторую неделю. Мы очень радовались, когда он начал есть самостоятельно... А сегодня он заговорил", - рассказала Аляева.
Первый детский хоспис открылся в Бишкеке больше двух лет назад. Его сотрудники помогают тяжелобольным детям.
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