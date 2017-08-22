22 августа 2017, 15:42 Комментарии

Юные геологи Кыргызстана, занявшие призовое место на международной олимпиаде, отмечены Почетными грамотами Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

22 августа председатель ГКПЭН КР Дуйшенбек Зилалиев встретился с участниками команды юных геологов Кыргызстана. Как сообщалось ранее, они приняли участие в Всероссийской открытой олимпиаде юных геологов, состоявшейся с 31 июля по 9 августа 2017 года в г.Кемерово (Россия). Среди 35 команд, представлявших Россию, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан, кыргызстанцы заняли 2-е общекомандное место.

Зилалиев наградил юных геологов Почетными грамотами ГКПЭН и выразил благодарность за успешное участие на олимпиаде.

"Спасибо за хороший результат, это вы сделали для Кыргызстана. В свою очередь мы всегда будем поддерживать талантливых детей", сказал Зилалиев.

По его словам, в данное время ГКПЭН КР иницирует создание команд юных геологов в каждой области Кыргызстана.

"В следующем году планируется организовать внутренную олимпиаду на озере Иссык-Куль, где примут участие все областные команды. Победитель будет представлять Кыргызстан на международных олимпиадах за рубежом", – сказал Д.Зилалиев.

В команду юных геологов Кыргызской Республики вошли учащиеся школы-гимназии №70 г.Бишкек, школы-лицея №2 имени Н.Баранова с. Ново-Покровка Иссык-Атинского района и ПЦПШ "Светоч" г.Ош.

Отметим, что после развала СССР движение юных геологов фактически прекратило свою деятельность. Возрождение движения в Кыргызстане началось всего два года назад. При всесторонней поддержке ГКПЭН КР юные геологи Кыргызстана постоянно улучшают свои достижения на ежегодных олимпиадах, проходящих в России и Казахстане.

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