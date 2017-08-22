Доллар США: 68.7368 (-0.0069) 
Евро: 80.7039 (-0.0562) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Асман" — аналог шоу "Голос" стартует в Кыргызстане"Асман" — аналог шоу "Голос" стартует в КыргызстанеПанкратов: вступление в ЕАЭС — выверенный шаг, он уже приносит результатыПанкратов: вступление в ЕАЭС — выверенный шаг, он уже приносит результаты

Жилмассив "Кок-Жар" газифицируют до конца текущего года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/zhilma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444008-ru.html

Похожие новости

До конца 2017 года "Газпром Кыргызстан" обеспечит 7 жилмассивов Бишкека голубым топливом

Десять улиц Бишкека и 4 жилмассива останутся без электричества 22 августа

В жилмассиве "Ала-Тоо" до 25 августа не будет газа

В Бишкеке обсудили текущее состояние "Бишкекводоканала"

Без света останутся 24 улицы и два жилмассива в Бишкеке — список

22 августа 2017, 16:01       Комментарии

Жилмассив "Кок-Жар" будет газифицирован до конца 2017 года. Об этом K-News рассказал генеральный директор ОсОО "Газспецмонтаж" Кадырбек Бокошов.
Он рассказал, что работы по монтажу газопроводов начались в мае текущего года и уже закончили прокладку 30 км газопровода.
"Пока закончены 30 км наружных работа и 25 км внутренней прокладки. Планируется закончить все наружные работы к концу текущего года", — пояснил он.
В данный момент на улицах жилмассива активно ведутся ремонтные работы.
"Конечно это предоставляет неудобство жителям, движение на автомобилях по улицам невозможно. Однако в результате, будет проложен новый газопровод, который обеспечит газом весь жилмассив", — пояснили в компании.
По словам специалистов данные трубы прослужат как минимум 50 лет. Также они безопасны.
Напомним, компанией "Газпром Кыргызстан" только в 2016 году газифицировано 10 жилмассивов на территории Бишкека и Чуйской области с протяженностью газораспределительных сетей в 50 км. Доступ к экологическому топливу получили более 9 тыс. абонентов. К концу текущего года планируется построить 350 км распределительных сетей в 7 жилмассивах Бишкека и 5 населенных пунктах Чуйской области и в селе Жапалак Ошской области.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум