Жилмассив "Кок-Жар" газифицируют до конца текущего года

22 августа 2017, 16:01 Комментарии

Жилмассив "Кок-Жар" будет газифицирован до конца 2017 года. Об этом K-News рассказал генеральный директор ОсОО "Газспецмонтаж" Кадырбек Бокошов.

Он рассказал, что работы по монтажу газопроводов начались в мае текущего года и уже закончили прокладку 30 км газопровода.

"Пока закончены 30 км наружных работа и 25 км внутренней прокладки. Планируется закончить все наружные работы к концу текущего года", — пояснил он.

В данный момент на улицах жилмассива активно ведутся ремонтные работы.

"Конечно это предоставляет неудобство жителям, движение на автомобилях по улицам невозможно. Однако в результате, будет проложен новый газопровод, который обеспечит газом весь жилмассив", — пояснили в компании.

По словам специалистов данные трубы прослужат как минимум 50 лет. Также они безопасны.

Напомним, компанией "Газпром Кыргызстан" только в 2016 году газифицировано 10 жилмассивов на территории Бишкека и Чуйской области с протяженностью газораспределительных сетей в 50 км. Доступ к экологическому топливу получили более 9 тыс. абонентов. К концу текущего года планируется построить 350 км распределительных сетей в 7 жилмассивах Бишкека и 5 населенных пунктах Чуйской области и в селе Жапалак Ошской области.