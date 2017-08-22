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Аппарат Жогорку Кенеша провел совещание по подготовке к внеочередной сессии депутатов

Источник:
http://kabar.kg/news/apparat-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444006-ru.html

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Жогорку Кенеш соберется 25 августа для формирования нового правительства

22 августа 2017, 15:58       Комментарии

БИШКЕК, 22.08.17. /Кабар/. Под председательством заместителя руководителя аппарата Жогорку Кенеша Суйунбека Касмамбетова состоялось совещание аппарата ЖК. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
Касмамбетов проинформировал, что сегодня на имя торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова поступило предложение президента Алмазбека Атамбаева о созыве внеочередной сессии парламента с целью формирования нового состава правительства. Турсунбеков в соответствии с частью 3 статьи 77 Конституции КР и с частью 4 статьи 34 Закона КР "О Регламенте Жогорку Кенеша" в течение трёх дней должен созвать внеочередную сессию парламента. Этой датой стало 25 августа 2017 года.
Он добавил, что согласно статьи 84 и 87 Конституции Кыргызстана Коалиционному большинству Жогорку Кенеша в течение 25 рабочих дней необходимо определить кандидатуру на должность премьер-министра. Со дня выдвижения кандидатуры на пост премьер-министра, кандидат в течение 7 рабочих дней должен предоставить на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты программы, структуры и состава правительства КР.
В ходе совещания соответствующим отделам аппарата и отделам Комитетов Жогорку Кенеша были даны поручения по подготовке к проведению внеочередной сессии Жогорку Кенеша.
Кроме этого были обсуждены вопросы относительно готовности Аппарата к очередной сессии Жогорку Кенеша, открытие которой состоится 4 сентября. Участники совещания рассмотрели проект повестки дня заседаний парламента 6 и 7 сентября.

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