Я не знаю, кто продает наши паспорта, - глава ГРС Д.Догоев

22 августа 2017, 15:57 Комментарии

Глава ГРС Дастан Догоев в ходе онлайн-конференции Tazabek ответил на вопрос читателя о продаже кыргызских паспортов гражданам Узбекистана, Таджикистана и Китая.

"Я не знаю, кто продает наши паспорта. Правоохранительные органы должны принимать соответствующие меры и меры проверки, потому что это не входит в нашу компетенцию. Но мы работаем над тем, чтобы усилить саму паспортную систему, чтобы таких рисков и возможностей не было", - сказал он.

Также Д.Догоев сообщил, что при получении нового биометрического паспорта граждане сдают отпечатки пальцев. Это делается для того, чтобы другой гражданин не мог подать заявление за другого гражданина. Без подтверждения отпечатков пальцев анкета не принимается.

"При подаче заявления на получения паспорта анкета проходит трехуровневую проверку. Если данные не проходят проверку, мы оповещаем правоохранительные органы", - сказал он.